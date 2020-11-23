Ученые заявили о регистрации новых мутаций коронавируса

Исследователи из Казахстана сообщили, что в страну были завезены новые штаммы коронавируса. Фото: REUTERS

Исследователи из Казахстана сообщили, что в страну были завезены новые штаммы коронавируса. В данный момент они изучают эти мутации, сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 при правительстве республики.

«Сообщается о регистрации новых мутаций COVID-19. В настоящее время идут исследования этих штаммов, часть из которых попала в страну из-за рубежа», - сказано в сообщении.

Чем новые штаммы отличаются от тех, которые ученым Казахстана уже были известны, не уточняется. В комиссии лишь пояснили, что эти мутации могут повлиять на степень заразности вируса и опасности его для людей, пишет ТАСС.

На данный момент исследователи знают о 13 тысячах изменений в геноме новой коронавирусной инфекции, но не одна них не является более опасной и агрессивной, чем форма COVID-19.

Тем не менее, каждый новый штамм исследуется. Людям при этом советуют соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие минимальные требования врачей, чтобы не заразиться.

Общенационального локдауна в России не будет, объявили в оперштабе. Там напомнили, что больше всего коронавирусом болеют люди от 30 до 60 лет, преимущественно работающие.