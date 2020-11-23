Минобороны рассказало о состоянии раненого в Карабахе российского миротворца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раненный в результате взрыва в Карабахе российский миротворец доставлен на вертолете в один их госпиталей Баку. Министерство обороны РФ в понедельник, 23 ноября, сообщило, что жизнь офицера в настоящее время вне опасности.

- В результате взрыва около села Мадагиз в Нагорном Карабахе ранение получил российский миротворец, которого вертолетом оперативно оставили в один их госпиталей Баку. Сейчас его жизнь вне опасности, - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате инцидента погиб азербайджанский офицер. Другие члены совместной группы – четверо сотрудников МЧС Нагорно-Карабахской республики - получили легкие ранения мелкими осколками мины.

Напомним, что подрыв мины случился, когда совместная группа по обмену телами погибших вела поиски в Тертерском районе. В группу входили российские миротворцы, азербайджанские военные, сотрудники МЧС Карабаха и представители Международного комитета Красного креста. На мину они наткнулись, когда обыскивали окопы на участке, где ранее шли боевые столкновения. Пока что неизвестно, была ли мина неразорвавшимся боеприпасом или ее установили специально.