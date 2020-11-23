В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за сутки скончались еще 76 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число летальных случаев в столице за все время пандемии увеличилось до 8455. Об этом 23 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России наблюдается рост чиста инфицированных. Многие регионы принимают самостоятельные меры по сдерживанию распространения вируса, в том числе призывают россиян носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Накануне стало известно, что Минцифры РФ запустило специальное приложение, которое позволит отслеживать контакты зараженных коронавирусом. «Госуслуги.COVID трекер» уже можно скачать в App Store и Google Play.

В случае положительного теста на ковид у человека, все, кто с ним контактировал в последние две недели люди, получат push-уведомление, в котором будет указана дата контакта. Однако личные данные зараженного останутся скрыты.