Королева Елизавета II запустила производство джина в Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственное производство алкоголя. В стране будут выпускать один из любимых напитков монарх - джин.

Как отмечает Daily Mail, спиртное будет иметь название Sandringham Celebration Gin. Напиток был изготовлен на винокурне в королевском поместье на севере Норфолка. Сейчас он уже разлит по бутылкам объемом 50 мл и продается за 50 фунтов стерлингов (около 5 тысяч рублей) за одну бутылку.

Кстати, это уже третий по счету алкогольный бренд, который был представлен королевской семьей. Ранее в июле Букингемский дворец презентовал коллекцию джина Royal Collection Trust, а затем принц Чарльз выпустил свой особый напиток под маркой Highgrove.

Накануне сообщалось, что действующая королева Британии Елизавета II намерена никогда не отрекаться от престола, поскольку в ее "ДНК нет генов, чтобы отказаться от своего народа или долга".