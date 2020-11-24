Главу отдела полиции в Дагестане арестовали по делу о терактах в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева.

Накануне его задержали по уголовному делу о терактах в московском метро в марте 2010 года. Тогда в результате взрывов на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" погибли 39 человек, а более сотни получили ранения.

Обвинение задержанному уже официально предъявлено - Исаеву вменяют преступления по статьям "участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения", "бандитизм" и "террористический акт".

Следователи считают, что Исаев был одним из участником запрещенной в России преступной организации. Его подозревают в передаче боевикам важной служебной информации.

- Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана. Он лично доставил на автомобиле одну из смертниц, - рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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