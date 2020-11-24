С нового года на гаджетах появится российское ПО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ утвердило специальные правила предустановки отечественного программного обеспечения.

Сообщается, что это будет действовать для тех устройств, которые будут произведены после 1 января 2021 года. Об этом говорится в постановлении кабмина на официальном портале правовой информации.

Теперь отечественный софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.