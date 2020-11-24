Доктор Мясников выступил против новогодних корпоративов Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, стоит ли встречать Новый год на корпоративе.

По мнению врача, подобное времяпрепровождение весьма сомнительное мероприятие, которое можно назвать "порочной идеей".

- А я вот против чего выступаю: против корпоративов. Для меня в принципе корпоратив - порочная идея, коллективная пьянка чужих людей. Потом они смотреть друг на друга стесняться. Друзья и так соберутся, а вот пёстрым коллективом- чревато, - написал эксперт у себя в Телеграм-канале.

Также Мясников отметил, его мнение может не совпадать с окружающими, однако важно помнить и о другой опасности.

- Эпидемия коронавируса - не время для корпоративов. Одно дело семья и друзья и другое дело то, о чем я говорил, - подытожил врач, напомнив о статистике заболеваемости коронавирусом и рисках им заразиться при большом скоплении людей в замкнутом пространсве.