Трамп готовится к передаче власти Байдену Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп выразил готовность "делать то, что нужно". Речь идет о процессе передачи власти к демократу Джо Байдену.

Также в штабе Трампа отметили, что намерены "продолжать борьбу". Сам политик, кстати, все еще верит в свою победу на выборах главы государства США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Следует отметить, что обычно избранного президента начинают информировать о ситуации в стране сразу после избрания, но в этом году выборы в Америке затянулись. Байден, по предварительным данным американских СМИ, одержал победу на выборах главы государства. Однако Трамп все еще не признает и всячески пытается оспорить результаты голосования в ряде штатов. В частности, там, где было выявлено превышение голосов относительно общего числа тех, кто вообще имел право выбирать президента.