Доктор Мясников рассказал, как нужно встречать 2021 год

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, как россиянам нужно встречать новый, 2021 год.

По мнению врача, не зря говорят, что "как Новый Год встретишь - так его и проведёшь". Именно поэтому, как отметил Мясников, и нужно отметить праздник в кругу самых близких

- Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть, членов семьи, друзей. Хотите провести Новый год вдвоем - хорошо, соберется большая компания - прекрасно, - написал врач в своем Телеграм-канале.