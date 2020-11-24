Беларусь закупит самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35 у России в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Республики Беларусь намерены в 2021 году закупить у России военную технику. В частности речь идет о самолетах и вертолетах. Об этом заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь-1".

Представитель ведомства отметил, что Минск планирует приобрести по четыре самолета Су-30СМ и вертолеты Ми-35.

- Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем еще четыре закупить. Контракт с Российской Федерацией уже подписан, - сказал министр.

Также ведомство намерено перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А и закупить дополнительные средства радиоэлектронной связи. Хренин отметил, что при приобретении последних, предпочтение будет отдаваться отечественным разработкам.

Кром этого, глава Минобороны Беларуси анонсировал самые масштабные за последние годы учения с Россией "Запад-2021".