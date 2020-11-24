Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов. Это относится к тем россиянам, чей доход в год превышает сумму в 5 миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Полученные от повышения налога средства будут направлены на благотворительность, а именно на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими и редкими заболеваниями. Этот закон разработали специально по поручению главы государства. Ранее Госдума одобрила проект 11 ноября, а Совет Федерации 18 ноября.

Важным моментом в законе является сохранение ставки НДФЛ в 13 процентов для граждан, чем доход указанной суммы. Однако отмечается, что повышенная налоговая ставка для россиян будет дополнительно распространяться на доходы от ценных бумаг.