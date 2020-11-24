Доктор Комаровский назвал способы, как "подготовить" организм к встрече с коронавирусом Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как россиянам можно миновать осложнений при коронавирусе и подготовить свой организм к возможной встрече с инфекцией.

По мнению эксперта, существует всего два важных фактора, на который действительно стоит обратить внимание гражданам для сохранения здоровья.

- Заболеете вы или нет, во многом зависит от двух факторов: от количества вируса, с которым вы встретитесь, а также от того, в каком состоянии будет ваш организм в этот момент, - объяснил Комаровский в видео в своем Youtube-канале.

Напомним, россиянам во избежание заражения covid-19 также рекомендовано тщательно мыть руки с мыло, носить маски в общественных местах и использовать перчатки. В случае недомогания или проявления симптомов, схожих с простудой, необходимо обратиться за квалифицированной помощью к врачам.