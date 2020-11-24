В России с начала года из-за преступлений погибли более 19 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России за 10 месяцев 2020 года жертвами преступлений стали почти 20 тысяч граждан. Об этом говорится в статистических данных МВД РФ.

В ведомстве отмечают, что показатель в 19,1 тысячу убитых на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

- В результате преступлений погибли 19,1 тысяч человек. Здоровью 30,1 тысячи граждан нанесен тяжкий вред здоровью, что на 6% меньше показателя по сравнению с прошлым годом, - говорится в данных МВД.

Также в министерстве добавили, что согласно статистическим данным, на сельскую местность приходится 39,5% погибших (7,6 тысячи человек), а на города и поселки городского типа - более 67% лиц, у которых нанесен тяжкий вред здоровью (свыше 20 тысяч граждан).

При этом, что касается ущерба, нанесенного преступниками, то за текущий год эта сумма превысила отметку в 435 миллиардов рублей. Однако и этот показатель говорит о снижении материального ущерба на 17% по сравнению с прошлым годом. пишет ТАСС.