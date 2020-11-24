Синоптики рассказали о снегопадах в Центральной России

Вильфанд рассказал, ждать ли новых снегопадов в Центральной России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральную Россию на этой неделе ожидает хмурая погода и осадки, а снег может остаться и не растаять до будущего понедельника, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также отметил, что в центре Европейской части России останется обычная для ноября погода с коротким световым днём и осадками в виде дождя и мокрого снега.

- Есть надежда, что до конца недели он сохранится, может быть, не повсеместно, но все-таки. Если он сохранится до конца недели, а потом будет похолодание, то можно будет говорить об устойчивом снежном покрове, - отметил Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

Сейчас, по словам синоптика, снежный покров в Центральной России составляет от 8 до 10 сантиметров, а на отдельных участках достигает высоты в 13-14 сантиметров.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, синоптики заявляли, что снега в Москве не будет до середины ноября.