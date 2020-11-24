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Политика

В штабе Байдена подтвердили начало передачи власти

Федеральные власти США признали его победу на президентских выборах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ранее Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти команде Джо Байдена

Ранее Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти команде Джо Байдена

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штаб кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена подтвердил, что в понедельник, 23 ноября, началась процедура передачи власти. Федеральные власти США признали победу бывшего вице-президента страны на президентских выборах.

В заявлении исполнительного директора штаба Байдена Йоханнеса Абрахама сказано, что глава Управления общих служб подтвердила победу "избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис". Отмечается также, что она предоставила новой администрации "ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти".

Абрахам также подчеркнул в своём заявлении, что окончательное решение определяет административное действие, ставшее началом передачи власти в федеральных ведомствах.