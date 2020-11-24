Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 регионах России

Заболеваемость ОРВИ превысила порог почти в половине регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией превысила пороги в 42 регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре.

В заявлении ведомства на сайте уточняется, что в стране растёт число заболевших именно "респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими респираторными вирусами".

При этом для защиты населения от гриппа в российских регионах продолжается вакцинация от заболевания. Прививку получили уже 64 миллиона россиян - 43,7% от всего населения страны.