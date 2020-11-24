Почему нужно удалять лишние приложения с телефона, рассказал эксперт

У многих пользователей на смартфоне установлено более 100 приложений, из которых используются только десять. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, какие приложения следует удалять каждый месяц, чтобы не засорять память смартфона.

Эксперт рассказал, что необходимо ежемесячно проводить чистку телефона - удалять некоторые ненужные на гаджете приложения, проверять хранящуюся в «облаке» информацию, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных.

Кусков отметил, что у многих активных пользователей на смартфоне установлено более 100 приложений, из которых используются только десять, без учета технических приложений.

Если телефон стал работать медленно, то необходимо отключить push-уведомления тех приложений, которыми не пользуются, а также следить за приложениями, которые работают в фоновом режиме. Также следует регулярно проверять информацию и удалять ненужные материалы в «облаке», чтобы не переплачивать за хранение ненужного материала.

«Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры, в память телефона — в настройках телефона надо избегать подобного, иначе это будет увеличивать ваше облако и храниться в архиве самого мессенджера», — цитирует Кускова агентство «Прайм».