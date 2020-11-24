Экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев заразился коронавирусом

Пашаев заразился коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший правозащитник и экс-адвокат Ефремова заразился коронавирусом. Об этом уволенный из адвокатской коллегии Эльман Пашаев рассказал в своей социальной сети.

«Дорогие друзья! К сожалению меня и мою семью не обошел стороной ковид», - написал Пашаев.

Кто именно из его семьи еще болен коронавирусом, экс-адвокат не написал. А также и то, сдавал ли он тест и какие у него симптомы.

Напомним, что Эльман Пашаев вел дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. За все время процесса Пашаев пытался доказать невиновность своего подопечного. Так, на одном из заседаний появилась теория, что на джип актера была совершена кибератака, а на одном из последних заседаний появились свидетели, заявившие о том, что машину вел вовсе не актер и после аварии он вышел со стороны пассажира.

18 сентября Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката.