Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека рассказала о ситуации с коронавирусом в России.

"К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться", - передает ТАСС слова Голиковой.

Она отметила, что массовая вакцинация начнется с нового года и будет добровольной.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с коронавирусом тревожная, но власти держат все под контролем.

По данным оперштаба за последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев инфицирования в 85 регионах. За все время пандемии в РФ зафиксировано 2 138 828 случаев коронавируса.

По данным Университета Хопкинса количество заразившихся новой инфекцией во всем мире составило 59 миллионов человек.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. Вспышка болезни произошла в китайском городе Ухань осенью 2019 года.