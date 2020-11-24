Яндекс стал лучшим работодателем России по версии Forbes

"Яндекс" возглавил рейтинг 50 лучших работодателей России
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Рейтинг лучших работодателей России 2020 года по версии журнала Forbes заняла компания "Яндекс". Всего в список вошли 50 компания. Второе место заняла алмазодобывающая компания АЛРОСА, а третье - Тинькофф Банк.
В 2019 году рейтинг лучших работодателей Forbes возглавлял "Норникель", на втором месте был производитель золота "Полюс", на третьем - Газпромбанк, а Яндекс занимал только четвёртую строчку рейтинга. Тинькофф Банк в 2019 году был на 25-м месте.
Изменения в рейтинге произошли из-за перемен в методологии составления рейтинга. Издание стало учитывать не только условия труда, экологическую и социальную политики корпораций, но и мнение опрошенных экспертов.
Десять лучших работодателей России:
1. "Яндекс",
2. АЛРОСА,
3. Тинькофф Банк,
4. "Сибур Холдинг",
5. Газпромбанк,
6. Splat,
7. ВТБ,
8. Сбербанк,
9. МТС,
10. "Полюс".