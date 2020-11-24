Яндекс стал лучшим работодателем России по версии Forbes

"Яндекс" возглавил рейтинг 50 лучших работодателей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг лучших работодателей России 2020 года по версии журнала Forbes заняла компания "Яндекс". Всего в список вошли 50 компания. Второе место заняла алмазодобывающая компания АЛРОСА, а третье - Тинькофф Банк.

В 2019 году рейтинг лучших работодателей Forbes возглавлял "Норникель", на втором месте был производитель золота "Полюс", на третьем - Газпромбанк, а Яндекс занимал только четвёртую строчку рейтинга. Тинькофф Банк в 2019 году был на 25-м месте.

Изменения в рейтинге произошли из-за перемен в методологии составления рейтинга. Издание стало учитывать не только условия труда, экологическую и социальную политики корпораций, но и мнение опрошенных экспертов.

Десять лучших работодателей России:

1. "Яндекс",

2. АЛРОСА,

3. Тинькофф Банк,

4. "Сибур Холдинг",

5. Газпромбанк,

6. Splat,

7. ВТБ,

8. Сбербанк,

9. МТС,

10. "Полюс".