Россияне рассказали, где мечтают встретить Новый год

Россияне рассказали, где бы они хотели встретить Новый год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В преддверии праздника аналитики решили узнать, какие места россияне считают идеальными для встречи Нового года. Оказалось, что больше половины жителей России считают этот праздник домашним и идеальное празднование для них - собраться дома всей семьей. За такой вариант проголосовали 54% опрошенных. При этом 30% из них готовы отмечать Новый год в квартире, а еще 13% стараются выезжать с семьей за город или на дачу.

Согласно данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 6% россиян хотели бы встретить Новый год в уютном доме где-нибудь в заснеженных горах, а еще 2% мечтают на праздник увидеть снежную сказку, передает RT.

При этом 7% опрошенных, наоборот, мечтают уехать на Новый год из холода на юг. Для них идеальный вариант – отметить праздник у моря или океана.

25% опрошенных признаются, что хотели бы отметить Новый год за рубежом. А в определенных российских городах и местностях предпочитают отмечать праздник 6% опрошенных. Среди лучших направлений значатся Москва, Сочи, Красная Поляна, Карелия и Домбай, пишет сайт argumenti.ru.