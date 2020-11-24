За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.
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За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах.
Из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни.
Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 491 человек. Согласно данным оперштаба, за сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек.
Всего в стране за все время пандемии коронавирусной инфекции выявлено 2 138 828 случаев инфицирования, при этом 37 031 человек умерло.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения в России начнется в начале 2021 года.
По данным Университета Хопкинса количество заразившихся новой инфекцией во всем мире превысило 59 миллионов человек.
Напомним, вспышка болезни произошла в китайском городе Ухань осенью 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года.