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Общество

В России ввели новые водительские удостоверения и ПТС

Изменения утвердил глава МВД Владимир Колокольцев
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительское удостоверение и паспорт транспортного средства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будет написано "Водительское удостоверение" на русском, французском и английском языках: "Permis de conduir" и "Driving Licence". Надпись будет сиреневого цвета на трёх разных строках.

В ПТС теперь будет указано количество пассажирских мест, допустимая максимальная масса и проведённые ранее проверки органами внутренних дел.

В СТС (свидетельстве о регистрации транспортного средства) будут указаны мощность двигателя в лошадиных силах и таможенные ограничения.