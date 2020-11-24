Губернатор Василий Орлов: «Амурская область в этом году приобрела 65 единиц коммунальной техники»

Губернатор Василий Орлов осмотрел 15 новых автомобилей, закупленных для коммунальных служб. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область обновляет парк коммунальной техники: 15 специализированных автомашин 24 ноября были переданы в семь городов и районов региона. Уникальная программа поддержки муниципалитетов была разработана по поручению главы Приамурья Василия Орлова. На покупку новых машин для коммунальщиков область в 2020 году выделила из бюджета 180 млн. рублей.

- В этом году мы приобрели 65 единиц коммунальной техники, 42 машины уже поступили. И сегодня мы передаем 15 автомашин в семь городов и районов области, - отметил губернатор Василий Орлов. - Решение о приобретении техники было принято в январе этого года на Совете глав муниципальных образований, затем мы собрали потребность среди муниципалитетов. На покупку машин было направлено около 180 миллионов рублей.

По словам губернатора, коммунальная техника во многих муниципалитетах давно нуждалась в модернизации и замене. При этом регион обновляет не только машины для уборки улиц, но и общественный транспорт, а также дорожную технику.

- Обновление парка коммунальной техники - важная задача, ведь во многих муниципалитетах такие машины очень изношены. Подобная программа у нас действуют и для дорожной техники - в этом году мы передавали комбинированные дорожные машины, трактора. Очень важно, что такая же работа ведется и в части обновления пассажирского транспорта - в районы ушли 43 новых комфортных автобуса. Оптовая поставка позволила нам сэкономить деньги, в итоге за счет экономии докупим еще шесть автобусов, - рассказал губернатор Амурской области, подчеркнув, что регион продолжит приобретать новую спецтехнику и в 2021 году.

Пятнадцать новых автомобилей отправились в Белогорск, Белогорский, Благовещенский, Зейский, Магдагачинский, Селемджинский, Сковородинский районы. Коммунальные службы муниципалитетов получат вакуумные машины и автомобили для подвоза воды. Для Белогорска регион также приобрел универсальную вакуумную каналопромывочную машину: она необходима для того, чтобы ликвидировать засоры канализации и ливневок. Новая спецтехника позволит обеспечить регулярные поставки чистой и качественной питьевой воды для жителей нескольких районов. А вакуумные машины пригодятся в поселках, где централизованная канализация отсутствует, и дома оборудованы септиками.

- Потребность в вакуумных машинах и технике для подвоза воды мы сегодня закрыли, проблема решена, - сообщил министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов. - По поручению губернатора прорабатываем другое направление: нам нужны экскаваторы для проведения ремонтных работ, погрузчики, бульдозеры. Это даст большой эффект для отрасли ЖКХ. Наша задача – решить за ближайшие годы основные застаревшие проблемы этой сферы.

Планируется, что спецтехника для ремонтных работ будет закуплена и доставлена в муниципалитеты Приамурья уже в следующем году.