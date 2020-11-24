Аналитик рассказал о готовности рубля эффектно завершить 2020 год

Аналитик спрогнозировал курс рубля на конец года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Линия укрепления рубля в декабре продолжится, и к концу года отечественная валюта может продемонстрировать хорошие показатели. Такой прогноз сделал Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами. Эксперт также добавил, что сейчас на укреплении рубля продолжают сказываться цены на нефть.

«Курс рубля сегодня зависит в первую очередь от цены на «черное золото». На прошлой неделе котировки нефти марки Brent консолидировались ниже отметки 45 долларов за баррель после того, как комитет ОПЕК+ не дал официальной рекомендации продлить текущие ограничения по добыче еще на 3-6 месяцев. У этой отметки цены остановятся до саммита ОПЕК+, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2020 года», - цитирует аналитика «Российская газета».

Экономист добавил, что если на заседании министерского мониторингового комитета стран членов ОПЕК+ решено будет сохранить текущий уровень сокращения добычи до конца первого квартала или даже первого полугодия 2021 года, то рубль продолжит укрепляться по отношению к доллару и евро.

Также позитивно на отечественной валюте скажутся новости о начале массовой вакцинации в России и США. В этом случае аналитик прогнозирует валютные пары на конец года: 72-75 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.

Напомним, утром 24 ноября на открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился по отношению к вечерним показателям и составил 75,85 рубля. Евро также несколько опустился, его курс составил 89,9 рубля, передает сайт «Свободная пресса».