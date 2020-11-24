Диетолог посоветовала, что пить на вечеринке, чтобы избежать похмелья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала, что пить на вечеринке, чтобы на утро не страдать от похмелья. Для этого стоит приготовить антипохмельный коктейль, который нужно употреблять в течении всего вечера.

Состав напитка самый не сложный, но он помогает быстрее выводить алкоголь из организма и нормализовать водный баланс.

Ингредиенты:

Зеленый чай – 2-3 ст.ложки,

Мята,

Базилик,

Лимон,

Клубника,

Вода.

- Завариваем концентрированный чай в 1 литре воды. Охлаждаем, а после доливаем еще 1-1,5 литра воды. Добавляем много нарезанного лимона, мяты, базилика, можно добавить клубнику. Пить напиток стоит во время застолья, — поделилась своим рецептом антипохмельного коктейля диетолог с «Ридусом».

А вот традиционный соленый рассол не только не поможет, но и навредит, так как даст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Лучше отдать предпочтение свежим огурцам. Если съесть два перед сном, то утром не будет отеков.

- Огурцы нужно очистить. Они помогут насытить организм калием, выведут лишнюю воду, а значит минимизируют возможность отеков на утро после застолья, - советует эксперт.

Неплохой результата даст любой сорбент. Желательно, чтобы в нем содержались лакто- или бифидобактерии. Даже если после его приема начнутся проблемы со стулом – это нормальная реакция. Так организм стремится избавиться от отравляющих веществ. При этом полезные бактерии не дадут нарушить работу микрофлоры кишечника.

Помимо советов для борьбы с похмельем, важно соблюдать правила застолья. Не стоит употреблять сладкий, смешанный с газировкой или игристый алкоголь. Такие напитки повысят уровень сахара в крови и усидят нагрузку на печень и поджелудочную железу.

- За счет газации алкоголь скорее проникает в кровь. Повышенная концентрация нанесет сильный вред организму, — заключила Дюваль.