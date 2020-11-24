Попова: Коронавирус будет возвращаться каждый год

Попова считает, что коронавирус будет возвращаться каждый год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заявила, что коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время.

"Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. <…> Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года", - передает ТАСС слова Поповой.

Попова предположила, что коронавирус "встроится" в ряд болезней, активных до середины зимы, а затем уступают место гриппу, которым завершается эпидсезон. Поэтому до весны говорить об уходе коронавируса нельзя.

Главы Роспотребнадзора отметила, что ослабление усилий по борьбе с болезнью чреваты новым приростом больных.

"На сегодняшний день нам всем очень хочется, чтобы это все закончилось, но это может закончиться, когда все мы четко осознаем свою ответственность за свое же здоровье и не будем снимать маску, когда нас никто не видит, а мы впятером стоим и разговариваем", - сказала она.

Попова отметила, что введение обязательных эпидемиологических мер на территории РФ привело к стабилизации ситуации в 55 регионах страны уже через две недели.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. С тех пор во всем мире болезнью заразилось свыше 59,1 млн человек, около 1,4 млн умерли.

Согласно последним данным оперштаба в России зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, выздоровел 1 634 671 пациентов, жертвами инфекции стали 37 031.