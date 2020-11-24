Тело президента Союза контактного спорта "Кутузовский" нашли в мини-отеле

Президента бойцовского клуба Алексея Кубарева нашли мёртвым в московском отеле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В номере мини-отеля Союза контактного спорта "Кутузовский" на Новинском бульваре нашли труп бойца ММА и президента Союза Алексея Кубарева. Источник KP.ru сообщил, что на теле спортсмена не было следов борьбы или насильственной смерти. При этом рядом с диваном, где нашли Кубарева, на прикроватном столике полиция также нашла порошкообразное вещество.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть из-за острой сердечной недостаточности.

Сейчас тело направлено на экспертизу для установки причины смерти.

Ранее сайт KP.ru сообщал о смерти бойца ММА из Узбекистана Бекзода Нурматова. Спортсмен выступал против россиянина Беслана Исаева на турнире Absolute Championship Akhmat 100 в Грозном. В поединке победил Исаев после трёх раундов по пять минут. Однако после боя Нурматов впал в кому, а ночью скончался от инсульта.