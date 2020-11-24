«Черныe кредиторы и коллекторы» взялись за россиян с новой силой

«Черный кредиторы и коллекторы» взялись за россиян с новой силой Фото: Олег УКЛАДОВ

В России активизировались «черные кредиторы и коллекторы». По данным ЦБ, по итогам III квартала их число выросло на 56,8% - речь только про тех, кто был выявлен регулятором.

В ведомстве резкий рост объясняется послаблением карантинных ограничений.

Россияне тоже подтверждают эту статистику, многие успели столкнуться лично с «черными коллекторами», которые выбивают долги незаконными методами.

С января по сентябрь в ФССП поступило много жалоб на «выбивателей долгов», которые не состоят в госреестре юрлиц, занимающихся данным делом. Статистические показатели выросли с 66% до 72%.

А вот жалоб на законных коллекторов стало чуть меньше: 19,9 тыс., против 20,7 тыс. в 2019 году.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что практически невозможно отследить деятельность всех нелегальных коллекторов.

- Это могут быть компании-однодневки и отдельно взятые люди, которых нет в реестре ФССП. Поиск подобных организаций затрудняет то, что они звонят с номеров, которые не поддаются идентификации, - пояснил он «Известиям».

Можно писать жалобы в различные службы, но самым действенным способом избавиться от «черных кредиторов и коллекторов» - это найти деньги и вернуть долг. Именно такой совет дают юристы.

Если же такой возможности нет и договориться о рассрочке не получается, а в отношении вас совершаются противоправные действия, то нужно как можно скорее обратиться в полицию.

Тем временем исследование НАПКА показывает, что банки стали чаще передавать коллекторам долги, которые имеют минимальный срок невозврата, сообщает телеканал "360". Это решение все чаще связывают с действием пандемии.