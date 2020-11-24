Песков: Путин не может принять участие в вакцинации как доброволец

Песков заявил, что Путин не может принять участие в вакцинации как доброволец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин, являясь главой государства, не может быть в числе добровольцев, которые сделали себе прививку от коронавируса до окончания ее испытаний, передает ТАСС.

"У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании", - пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент до сих пор не сделал прививку.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президент заявлял, что ситуация в стране из-за коронавируса тревожная, но власти стараются держать ситуацию под контролем.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что власти не собираются вводить жесткий локдаун, как это было весной. Глава государства посоветовал гражданам соблюдать все предписанные эпидемиологические правила, чтобы избежать резкого скачка инфицированных.