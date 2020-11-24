Когда появляется иммунный ответ организма на коронавирус, рассказали в Роспотребнадзоре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Иммунный ответ возникает при каждой встрече с коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что иммунный ответ у человека возникает при каждой встрече с коронавирусом.

"Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ, это бесспорные данные", - передает слова Поповой ТАСС.

Она отметила, что антитела никуда не исчезают, может лишь снизиться их уровень.

По словам главы ведомства, количество зафиксированных повторных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 24, а в России нет ни одного достоверного подтверждения повторного инфицирования.

Попова также рассказала, что специалистам пока неизвестна необходимая для защиты от заражения коронавирусом концентрация антител.

"Самый важный вопрос, который стоит сегодня перед учеными всего мира - какой титр является защитным. Пока этого абсолютного знания не имеет никто", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Анна Попова говорила, что коронавирус будет возвращаться каждый год.