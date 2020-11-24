Попова: В России сейчас низкая заболеваемость гриппом

Почти 45% населения РФ уже привиты от гриппа, отметила Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что в России на данный момент низкая заболеваемость гриппом.

"Сегодня гриппа в стране очень-очень мало, хотя он есть. У нас сегодня на самом деле вторую неделю идет снижение, хотя до этого шел рост заболеваемости сезонными острыми респираторно-вирусными инфекциями. Это обычная первая волна, сезонная, и сейчас она в стране две недели как снижается", - передает слова Поповой ТАСС.

Почти 45% населения России уже привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора. Она посоветовала тем, кто не делал прививку сделать ее. Порядка 15% населения могут еще пройти вакцинацию.

Ранее о необходимости сделать прививку от гриппа говорил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. От отмечал, что государство выделило дополнительные 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа для регионов.