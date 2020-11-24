В Роспотребнадзоре рассказали о самых частых симптомах коронавируса

Самые частые симптомы коронавируса — это повышение температуры и кашель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чаще всего заражение коронавирусом проявляется повышением температуры и кашлем, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Температура тела повышается при инфицировании у 78% заболевших, а кашлять начинают 57% пациентов. Оба симптома характерны для лёгкого и тяжёлого течения болезни. Пшеничная также отметила в беседе с ТАСС, что у большинства заражённых температура не поднимается выше 38 градусов.

Частыми симптомами коронавируса представитель Роспотребнадзора также назвала слабость, головную боль, боль в мышцах и суставах. С такими проявлениями болезни столкнулись от 15 до 40% больных. 20% заражённых перенесли коронавирус с тошнотой и рвотой из-за расположения рецепторов фермента АПФ2 на клетках слизистой оболочки кишечника. Значительно реже встречаются ринорея, заложенность носа, ушей, першение в горле и конъюнктивит.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что самым грозным проявлением коронавируса, по словам Пшеничной, является одышка.