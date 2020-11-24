Рогозин подтвердил, что в ракете "Союз" на космодроме Куру обнаружена неисправная деталь

Рогозин подтвердил обнаружение бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ракете "Союз" на космодроме Куру был найден бракованный клапан. Авария при запуске предотвращена. Информацию о браке детали подтвердил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

- Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества, - сказано в сообщении Рогозина на странице в Facebook.

Он также отметил снижение ответственности и качества работы поставщиков. Рогозин добавил, что новость о неисправности детали была бы плохой, если бы ракета улетела с повреждённым клапаном и "вернулась бы на землю грудой аварийного металла".

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