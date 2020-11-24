Заключительный этап Кубка России по фигурному катанию пройдет без зрителей

Зрители во время выступления спортсменов в произвольной программе мужского одиночного катания в рамках Гран-при по фигурному катанию. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве 5-8 декабря состоится пятый и заключительный этап по фигурному катанию – зрителей на него не пустят из-за сложной эпидемической обстановки в городе, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

Очередные отборочные соревнования к чемпионату страны пройдут на арене «Мегаспорт». Как пишет ТАСС, все предыдущие этапы, за исключением соревнований в Сочи, прошли при зрителях.

Женские короткие и произвольные программы в рамках Кубка будет транслировать в режиме LIVE 5-6 декабря Первый канал. В первый день покажут короткую программу женщин в 16:45 по Москве, во второй – женская произвольная программа в 15:40 мск.

Также в прямом эфире соревнования будут на сайте телеканала.

Ранее на Московском Гран-при по фигурному катанию победу одержала Елизавета Туктамышева.