В Москве автомобиль въехал в пешеходов

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского Фото: скриншот с видео

На северо-западе Москвы автомобиль въехал в пешеходов. Два человека пострадали, один погиб, сообщили в экстренных службах.

Авария произошла на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского. Из-за столкновения двух джипов, Audi и Nissan, один из них вылетел на тротуар и сбил прохожих. Среди пострадавших есть ребёнок.

Ранее сайт KP.ru сообщал о ДТП в центре Москвы, в котором вылетевшая на тротуар "Инфинити" сбила пешеходов около дома №50 на улице Покровка. Водитель Инфинити, белый джип и машина "Жигули" скрылись с места ДТП.

Позже стало известно, что пострадавшей 49-летней москвичке ампутировали лодыжку, другая женщина сломала руки, ноги и получила закрытую черепно-мозговую травму, а пострадавшего мужчину врачи отпустили домой.

Водителем Инфинити оказался 26-летний рэпер Эльмин Гулиев. Он проехал на красный сигнал светофора, думая, что успеет, но врезался в автомобиль.