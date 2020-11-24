Попова рассказала, как долго будут действовать меры профилактики коронавируса

Попова рассказала, как долго будут действовать меры профилактики COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как долго будут нужны меры профилактики коронавируса.

"Новая нормальность, так мы сегодня живём, да мы будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до тёплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до тёплой весны", - передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что поездки в дальнее зарубежье в этом году крайне опасны. Можно прилететь на две недели в отпуск в другую страну и провести их там на карантине.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в России усилен режим эпидемиологической безопасности. Дмитрий Песков подчеркивал, что ситуация в стране тревожная, но при этом о введении жесткого локдауна речи не идет. Об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Путин.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За весь период 59 миллионов человек заболели коронавирусной инфекцией.