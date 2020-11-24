Попова заявила, что россияне должны принять маски как «новую нормальность»

Глава Роспотребнадзора заявила, что коронавирус, скорее всего, станет одним из сезонных заболеваний и будет возвращаться с приходом холодов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что большинство людей не носило маски до тех пор, пока не были введены жесткие ограничения. Впрочем, подчеркнула глава Роспотребнадзора, и сейчас есть те, кто не соблюдает масочный режим.

«Правда состоит в том, что, когда мы соблюдаем все требования, хуже не становится. Это новая нормальность — так мы сегодня живем. Если принять маску как данность и относиться к ней как к непременному атрибуту нашего сегодняшнего дня, жизнь поменяется и станет гораздо краше», - передает слова Поповой ТАСС.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом вряд ли изменится до весны.

Глава Роспотребнадзора заявила, что коронавирус, скорее всего, станет одним из сезонных заболеваний и будет возвращаться с приходом холодов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий песков говорил, что власти не собираются вводить в стране жесткий локдаун.