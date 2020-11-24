Владимир Путин оценил обстановку в Нагорном Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения грамот послами иностранных государств заявил, что обстановка в Карабахе в целом стабилизируется, а российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей.

"Сейчас направленный в регион в соответствии с упомянутым заявлением российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. Обстановка в целом стабилизировалась", - передает слова президента РИА Новости.

Напомним, что 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

Согласно соглашению, Армения и Азербайджан полностью прекращают вести любые военные действия, ряд районов переходят под контроль Баку, стороны обмениваются пленными. При этом регион под свой контроль берут российские миротворцы.