Госдума приняла во втором чтении бюджет ПФР на 2021-2023 годы

У здания Пенсионного фона России в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) проиндексирует выплаты по материнскому капиталу на 3,7%– такое решение было принято в рамках проекта бюджета ведомства на следующий год. Госдума приняла его во втором чтении.

Исходя из плана в 2021 году ПФР получит 9,28 триллиона рублей дохода, а графа «расходы» составит 9,57 триллиона. Таким образом дефицит составит 295 миллиардов рублей, который будет частично погашен переходящими остатками 2020 года.

Как сообщается в документе, федеральный бюджет выделит на нужды ПФР около 38% от общей суммы дохода, то есть около 3,5 триллиона рублей.

Помимо маткапитала под индексацию также попадут страховые пенсии неработающих пенсионеров (6,3%), социальные пенсии (2,6%). Всего на пенсии ПФР в следующем году потратит 8,4 триллиона, а на материнский капитал – 443,3 миллиарда рублей.

Есть еще одна статья расходов – выплата пенсий по гособеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение – 632,7 миллиарда рублей.

Кроме следующего года Госдума одобрила проект бюджета на плановый период 2022-2023, исходя из которого на осуществление срочной пенсионной выплаты в 2022 году будет выделено - 1,3 миллиарда рублей, в 2023 году - 1,5 миллиарда рублей. При этом на следующий год план - 1 миллиард рублей.

Размер пенсии по старости в следующем году назначили – 17,443 тысячи рублей. Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 января составит 6,044 тысячи рублей.