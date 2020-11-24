Как выбрать психотерапевта, чтобы не навредить, советы эксперта. Фото: dszn.ru

С приходом второй волны пандемии в России резко подскочил спрос на услуги психологов. К ним стали обращаться на 89 процентов чаще, чем ранее.

Больше всего услуги данных специалистов пользуются спросом в Москве и Санкт-Петербурге.

Отыскать специалиста в данной отрасти не так сложно, объявления можно встретить в соцсетях, на специализированных сайтах. Но как убедиться, что эксперт действительно может помочь?

Врач-психотерапевт, действительный член Российской академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал в беседе с ОТР, как выбрать психотерапевта, который поможет, а не навредит.

Первым делом собеседник отметил, что многие из тех, кто предлагают свои услуги, не имеют сертификата психолога. Эти люди могут только поделиться своим опытом, что не является помощью.

- Почти во всех цивилизованных странах психологи сертифицированы. Психолог – это профессия, а не образ жизни, это человек, обладающий дипломом и специальной подготовкой, - отметил эксперт.

Обращаясь к такому специалисту, не стоит стесняться спрашивать про диплом государственного образца. Именно такой вариант, а не курсы в Интернете. Только в этом случае можно рассчитывать на помощь от специалиста.

Тем временем, эксперты заметили, что ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса приводят к такому негативному явлению, как развитие массовых психозов. Причем часто они проявляются в форме немотивированной агрессии. За последнее время произошло несколько страшных случаев, когда люди нападают друг на друга из-за отсутствия масок, сообщает сайт "Свободная пресса".