Цена биткойна превысила 19 тысяч долларов впервые с 2017 года

Цена биткойна превысила 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время торговой сессии криптовалюта биткойн подорожала на 3,56 процента, достигнув максимальной отметки в 19 тысяч долларов. В последний раз стоимость биткойна подминалась выше этой цены в декабре 2017 года. Об этом свидетельствовали данные торговой площадки CoinDesk во вторник, 24 ноября, в 12:53 по московскому времени.

Чуть позже стоимость биткойна выросла еще на 3,62 процента до отметки в 19,05 тысячи долларов за штуку.

Напомним, что биткойн - система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую способен «эмитировать» любой пользователь, являющийся участником системы.

Цена биткойна стала расти 18 ноября текущего года: стоимость самой популярной криптовалюты увеличилась в этот день почти на десять процентов на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance и составила более 18 тысяч долларов.