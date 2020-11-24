Лавров заявил, что Запад уже не может "рулить в мире" в одиночку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом оценил возможности Европы на мировой политической арене.

"Группа двадцати" отражает понимание, в том числе нашими западными партнерами, что в одиночку рулить в мире у них уже не получается, поэтому вместо так называемой "семерки" была задействована лет 10 назад на высшем уровне впервые "Группа двадцати",- приводит слова Лаврова РИА Новости.

Накануне прошла онлайн-встреча лидеров G20. На повестке саммита оказались многие острые вопросы. В том числе и эпидемиологическая ситуация в мире. Так участники встречи сошлись на необходимости справедливого распределения вакцин от коронавирусной инфекции.

Напомним, что G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Участниками являются 20 стран с крупнейшими национальными экономиками.