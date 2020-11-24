Михаил Мишустин одобрил создание ТОСЭР «Кондрово» в Калужской области

Председатель правительства Михаил Мишустин 24 ноября подписал постановление о создании в России двух территорий опережающего социально-экономического развития. Одна из них появится в Верхней Туре Свердловской области, вторая — в моногороде Кондрово Калужской области.

Для Кондрово это решение станет судьбоносным. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, создание ТОСЭР придаст новый импульс развитию моногорода. Налоговые льготы, предоставляемые резидентам территорий, привлекут сюда инвесторов, которые, в свою очередь, откроют новые производства и создадут дополнительные рабочие места. Решения о судьбе «Кондрово» в Калужской области ждали три компании, собирающиеся развивать в моногороде свой бизнес. Плюс к сегодняшнему дню подписаны еще 5 соглашений о намерениях с инвесторами.

- Только по уже заключенным соглашениям планируется 1,2 миллиарда рублей инвестиций. Город получит 449 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий, - подчеркнул Владислав Шапша.

Три будущих резидента ТОСЭР «Кондрово» готовы реализовать проекты по выпуску промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, производству кофе и бакалейных товаров, а также построить завод по изготовлению светодиодных экранов. Новые предприятия не только будут содействовать занятости, но и активизируют местный бизнес и повысят качество жизни в городе.

Территорий опережающего социально-экономического развития, по мнению Владислава Шапши, - один из наиболее действенных путей оживления экономики моногородов. В Калужской области решается судьба трех таких городов: Кондрово, Сосенского и Ермолино. В Сосенском уже появилась ТОСЭР, свои проекты в ней реализуют три резидента. Общий объем инвестиций составляет 600 млн. рублей. Планируется, что до конца года будет подписано еще одно инвестиционное соглашение на 300 млн. рублей.