Бойцы Харитонов и Яндиев помирились после драки

Сергей Харитонов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Бойцы смешанных единоборств Сергей Харитонов и Адам Яндиев, которые ранее подрались в Лужниках, наконец-то помирились. Яндиев извинился перед Харитоновым за драку, тот, в свою очередь, принял извинения.

- Я принимаю извинения, только сильные люди могут так поступить. Мы - спортсмены, люди эмоциональные, поэтому хочу обратиться к тренерам, чтобы они следили за тем, чтобы их подопечные решали вопросы в ринге и жили дружно, - заявил Харитонов в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что каждый имеет право на ошибку, и от этого никто не застрахован. Главное, чтобы подобное не повторялось, особенно среди спортсменов высокого уровня.

Харитонов добавил - он рад тому, что конфликт наконец-то исчерпан. Поэтому не желает никаких уголовных дел или преследований.

Напомним, драка двух бойцов произошла вечером 13 ноября в Лужниках, где проходили очередные соревнования по смешанным единоборствам. А Яндиев и Харитонов присутствовали там в качестве гостей.

32-летний Яндиев избил 40-летнего Харитонова. В результате тот получил перелом носа, сотрясение мозга и травму глаза. На следующий день его госпитализировали. Позже стало известно, что причиной драки стали долги. Харитонов заявил, что Яндиев должен ему более двух миллионов рублей.