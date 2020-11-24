Умер Александр Дегтярев, директор КБ «Южное». Фото: официальный сайт КБ "Южное" www.yuzhnoye.com

На Украине в возрасте 69 лет умер Александр Дегтярев, директор конструкторского бюро «Южное». Один из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 24 ноября, пишет издание «НВ», ссылаясь на заявление офиса президента Украины.

- Он понимал важность интеграции Украины в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Он делал это даже в те времена, когда политики в нашей стране не могли думать ни о чем, кроме собственной выгоды, - говорится в заявлении.

Александру Дегтяреву было 69 лет. В конструкторском бюро «Южное» он работал с 1975 года после того, как закончил Ленинградский механический институт. Возглавил он предприятие, занимавшееся разработкой ракетно-космической техники, в 2010 году.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на Украине медики зафиксировали почти 648 тысяч случаев заражения. От заболевания и осложнений после него скончались более 11 тысяч человек, смогли пройти успешный курс лечения примерно 300 тысяч украинцев.