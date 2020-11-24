В Подмосковье могут ослабить ограничения из-за коронавируса перед Новым годом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ограничение из-за распространения коронавирусной инфекции могут ослабить в Подмосковье после начала вакцинации от заболевания местных жителей, перед Новым годом. Об этом во вторник, 24 ноября, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

- Дополнительные ограничения из-за пандемии мы не планируем вводить. Если честно, то перед Новым годом хотелось бы снять какие-то из них. Мы рассчитываем, что наши медики и эпидемиологическая ситуация после начала вакцинации дадут нам такое право и возможность, - объяснил глава столичного региона.

До этого губернатор Московской области сообщил, что власти планируют открыть на территории региона примерно 80 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В Подмосковье в ближайшее время эксперт ожидают спад числа ежедневно выявляемых инфицированных.

Как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года, она будет абсолютно добровольной. Голикова отметил, что до конца этого года в стране планируется произвести еще два миллиона доз препарата, а с апреля 2021 года выпускать по шесть миллионов доз в месяц.