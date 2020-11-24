США рассказали, почему эсминец «Джон Маккейн» нарушил российскую границу

Пресс-служба ВМС США

США заявили, что эсминец «Джон Маккейн» имел право находиться в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, где его обнаружил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Российские военные потребовали, чтобы американский корабль остановился, пригрозив, что пойдут на таран.

Произошедшим США хотели показать, что «эта зона не является частью российских территориальных вод». В ВМС США отметили, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы навигации (FONOP) и плавал исключительно в обозначенных международным сообществом границах.

«24 ноября корабль "Джон Маккейн" воспользовался правом на свободную навигацию возле залива Петра Великого в Японском море», - рассказали в ВМС США.

Территориальные претензии России в США назвали «чрезмерными», а операция американцев якобы была призвана поддержать «права, свободы и возможность законно использовать морское пространство», как того требует международное право.

Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» уже несколько дней плавал вдоль российских территориальных вод в Японском море и 24 ноября резко ворвался в территориальные воды России, углубившись за линию морской границы на два километра, приблизившись примерно на 10 километров к берегу.

Непрерывно следивший за американским эсминцем «Адмирал Виноградов» сразу же отреагировал. Военные по международному каналу связи предупредили американцев о недопустимости таких действий и потребовали немедленно убраться. После угрозы тарана, эсминец ВМС США также резко сменил курс и убрался из территориальных вод РФ.