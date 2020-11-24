«Серую» зарплату получают 32% россиян

Около 10 триллионов рублей ежегодно выплачивается россиянам «в серую». Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 10 триллионов рублей ежегодно выплачивается россиянам «в серую», из-за этого федеральный бюджет теряет до 3% ВВП ежегодно. Об этом сообщил глава бюджетного комитета Совета Федерации Артамонов.

В России «серую» зарплату получают от 30 до 40% работающих граждан, то есть почти 25 миллионов человек.

«32,5% экономически активного населения вовлечено в неофициальную занятость. При этом из-за серых заработных плат бюджетная система страны недополучает порядка трех триллионов рублей доходов», - уточнил Артамонов.

Совфед неоднократно говорил о необходимости создания механизма для наказания компаний, которые работают «в серую». Ранее комитет верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам сообщил, что готовит законопроект об уголовной ответственности для руководителей подобных компаний, пишет ТАСС.

Сейчас наказывают только тех, кто выплачивает сотрудникам серую зарплату более 100 тысяч рублей, а Совфед хочет ввести ответственность за любую сумму.

Считается, что в России самый маленький в мире подоходный налог. «КП» посчитала, сколько на самом деле мы отдаем государству.